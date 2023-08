Le Polisario annonce une guerre totale contre le Maroc

Dans une nouvelle fuite en avant, le Polisario annonce avoir étendu sa «guerre» contre le Maroc, lancée depuis le 13 novembre 2020. «Tout le territoire du Sahara occidental dans son espace aérien, terrestre et maritime est désormais une zone de guerre», indique le Front dans un communiqué.

«Bien que le Maroc continue d’observer le silence sur ses pertes, causées par les bombardements des forces sahraouies, il ne peut plus continuer à cacher que la guerre s'étend à l'intérieur du Maroc et fait des victimes mortelles», ajoute la même source. Le Polisario affirme que des zones situées à Smara, à l’ouest du Mur des Sables érigé par les Forces royales armées (FAR), «étaient, ce samedi 12 août, la cible de frappes» de ses troupes.

Cette annonce intervient alors que la situation dans les camps de Tindouf est critique. Les trafiquants de drogue imposent leurs lois sur le territoire. Le contexte régional n’est guère en faveur du mouvement séparatiste. En effet, le conflit au Sahara occidental est éclipsé par d’autres points de tension au Sahel, comme le coup d’Etat au Niger, du 26 juillet, et la reprise, cette semaine, des hostilités entre l’armée malienne et les rebelles touaregs, réunis au sein du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA). «A ces facteurs, s'ajoute le refus de l'Algérie de fournir de nouvelles armes au Polisario», précise un expert sahraoui auprès de Yabiladi.

Pour rappel, en novembre 2021, le Polisario avait déjà menacé d’«attaquer plus profondément dans le territoire occupé par le Maroc. Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d’autres secteurs sont tous des cibles potentielles» avait déclaré Mohamed El Ouali Akeik, le chef des milices armées du Front.