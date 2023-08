Marrakech : Deux nouvelles filières d’excellence à la Faculté des sciences Semlalia

La Faculté des sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) a annoncé le lancement de deux nouvelles filières d’excellence au titre de l’année universitaire 2023-2024. Cette initiative est inscrite dans le cadre de la vision du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030), notamment son premier pilier stratégique axé sur l’excellence académique et scientifique, indique un communiqué de cet établissement d’enseignement supérieur.

La première filière, ingénierie et conduite des bâtiments et travaux publics (IC BTP), vient accompagner l’essor du secteur du génie civil au Maroc, qui enregistre une croissance soutenue, nécessitant le renforcement des formations initiales et continues. IC BTP est destinée à former des experts capables de répondre aux exigences dynamiques de l’industrie du bâtiment et de la construction et former des experts en ingénierie du bâtiment, mettant en avant la conception, la gestion, le dimensionnement et la planification de projets innovants, explique le communiqué.

Cette formation accorde également une importance particulière à l’efficacité énergétique et concrètes, allant du calcul des structures au ferraillage des ouvrages, en passant par la topographie, la géotechnique, la conception thermique des bâtiments, la rédaction de cahiers des charges de projets, et bien d’autres domaines encore. Cette filière vise aussi à développer des compétences professionnelles solides, et une conscience aiguë de leur impact sur la société.

La filière d’excellence IC BTP est ouverte aux étudiants nationaux et internationaux titulaires d’un DEUG (Bac+2 des établissements à accès ouvert) en sciences physiques. De son côté, la Filière d’Excellence VALDEC, qui sera centrée sur les technologies de traitement et valorisation des déchets liquides et solides, vise à former une nouvelle génération d’experts hautement qualifiés dans le domaine de la gestion environnementale.

A travers cette démarche, la FSSM consolide ainsi son dévouement envers l’innovation et la préservation de l’environnement en faveur d’un développement économique durable, contribuant à établir les bases du nouveau modèle de développement, explique le communiqué. La filière d’excellence VALDEC s’intègre harmonieusement au sein du Centre d’Excellence management de l’environnement et solutions durables, créant ainsi un environnement éducatif de premier plan au cœur d’un secteur en constante évolution.

Les compétences visées par ce programme sont diversifiées et englobent la capacité à évaluer la qualité des eaux grâce à des approches scientifiques et expérimentales, la maîtrise des méthodologies de traitement pour différents types de déchets, ainsi que la conception et la gestion des réseaux d’assainissement, la gestion technique et environnementale des filières de traitement des eaux usées, et enfin la gestion complète des chaînes de collecte, tri, traitement et valorisation des déchets solides dans une perspective d’économie circulaire et pour répondre aux défis posés par les changements climatiques.

La formation VALDEC est accessible aux étudiants nationaux et internationaux titulaires d’un DEUG (Bac+2 des établissements à accès ouvert) en sciences biologiques, chimiques ou physiques.