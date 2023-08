Diaspo #300 : Rami Salhi, 12 ans et déjà graine de star du football en France

Dans une histoire dont le parcours rappelle celui de joueurs devenus des stars dans le monde du football marocain et international, Rami Salhi se distingue dès son jeune âge, au sein de son club français AS Strasbourg. Le parcours sportif de cet enfant prodige a commencé tôt, au domicile parental à Strasbourg. En jouant d’abord à la maison, il s’est exercé rapidement à réaliser des passes. Très vite, son père et sa mère comprennent que Rami a un avenir prometteur dans le sport le plus populaire au monde.

Natif de Strasbourg, en France, Rami a 12 ans aujourd’hui. Dans son entretien avec Yabladi, son père, Tariq Salhi, originaire de la ville de Meknès, a confirmé que la passion de son fils pour le football «n’était pas un hasard, mais plutôt une manière de suivre la voie qu’il a choisie, celle aussi de son frère, joueur au sein de Strasbourg». «Il me voyait avec son frère, qui est footballeur professionnel, jouer ensemble, ou dans le club», nous a-t-il confié.

Apprendre par l’exemple au sein de la famille

Rami Salhi a confirmé aussi à Yabladi que «depuis l’enfance», il regardait son frère et son père jouer au football, ce qui lui a donné envie de «faire comme eux». «Des légendes du football telles que Ronaldo, Messi et Neymar, m’ont fait rêver. Avec le temps, je me suis attaché de plus en plus à l'ambition de jouer comme eux», a ajouté le jeune footballeur.

La passion et les qualités de jeu chez Rami Salhi ont poussé ses parents à l’intégrer au club de l’AS Strasbourg, dès l’âge de cinq ans. «Maintenant, il joue avec l'équipe de moins de 13 ans, avec des joueurs d’un an plus. Il a toujourd joué avec des groupes plus âgés que lui», nous déclare fièrement le père, Tarik Salhi.

Rami Salhi n’est pas seulement un joueur distingué, mais aussi le leader du groupe sur le terrain, depuis que son entraîneur a décidé de lui confier le poste de capitaine de l’équipe. Son père rappelle que cette année, le jeune footballeur «a joué 25 matchs de championnat avec le club, a marqué 47 buts et offert 19 passes décisives à ses coéquipiers».

Au cours de la saison écoulée, Rami a remporté le titre de meilleur buteur du Championnat d’Alsace et a également mené son équipe en pole position. Il a également contribué à ce que son club rafle la Coupe d’Alsace, aux dépens de l’équipe de Komar (2-1), Rami étant l’auteur du premier but.

Rester concentré sur les résultats futurs

Avec la révélation de son talent à un niveau plus large, en plus de sa capacité à faire la différence dans les matchs, Rami Salhi est courtisé. Malgré les maintes propositions de plusieurs clubs en France, ces formations ne s’accordent pas quant à la vraie valeur du joueur.

«Il a reçu plusieurs offres de différences équipes en France, mais il n’a pas encore choisi. Il ambitionne actuellement d’intégrer le pôle Espoir de Nancy, dont les responsables sélectionnent les meilleurs talents de la région, ce qui renforce ses chances d’intégrer de grands clubs.» Tarik Salhi

Face à l'intérêt croissant de clubs en France, Rami Salhi reste concentré sur le développement de ses compétences, afin d’atteindre ses objectifs. Grâce aux conseils de ses parents, il est bien conscient que l’amélioration de son niveau athlétique passe par un travail acharné.

Aussi bon au foot qu'à l'école

Son succès au foot ne lui a pas fait oublier l'importance de l'école. Son père, qui travaille comme entraîneur bénévole à l’AS Strasbourg, souligne auprès de Yabiladi que Rami a eu de tels résultats scolaires que son établissement l’a fait passer au niveau supérieur. «Nous l’encourageons à poursuivre ses études, car c’est la base. S’il réussit dans les deux, ce sera encore mieux», affirme Tarik Sahi auprès de notre rédaction.

Rami a pour sa part confirmé à Yabiladi ne trouver «aucune difficulté à concilier football et études». «Au contraire. Je persévère et j’ai obtenu 17 de moyenne», se félicite-t-il. A l’image des autres membres de sa famille, le joueur tient par ailleurs à suivre toute l’actualité et tous les matchs de l’équipe nationale marocaine. Son père rappelle que Rami est «encouragé par la famille au Maroc aussi, où l’on espère toujours le voir un jour porter le maillot des Lions de l’Atlas».

Lors du Mondial 2022 de football au Qatar, Rami Salhi a encouragé le Onze national de tout son cœur. «Il regardait les matchs autrement. Il se voyait pratiquement dans les joueurs marocains et sa fierté du pays grandissait de plus en plus. Il avait même l’habitude d’aller à ses entraînements de club en portant le maillot de l’équipe du Maroc», nous confie encore son père. Le prodige du ballon rond affirme qu’«à l’avenir, si on [lui] propose de choisir entre jouer pour la France ou le Maroc, [il] choisira le Maroc sans hésiter».