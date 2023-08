Sahara : La diplomatie algérienne a tiré les leçons du démenti d’Antony Blinken

Tirant les leçons du démenti des services d’Antony Blinken sur la question du Sahara occidental, la diplomatie algérienne a révisé sa communication sur les réunions qu’a tenues Ahmed Attaf à Washington avec des membres de l’administration Biden.

Ainsi, le conflit régional a disparu du communiqué publié par le ministère algérien des Affaires étrangères, portant sur les entretiens du chef de la diplomatie avec le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis à la Maison-Blanche, Brett McGurk.

«Les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, de la question palestinienne et de la crise en Libye, dans le contexte des efforts consentis par les Nations unies pour réunir les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et régulières permettant de mettre terme à la division», indique le ministère des Affaires étrangères.

Même constat pour les entretiens entre Ahmed Attaf et le secrétaire d'Etat adjoint, Derek Chollet, qui s'apprête à occuper le poste de sous-secrétaire à la Défense. Ils ont évoqué «les développements de la crise au Niger et les voies et moyens pour coordonner les efforts des deux pays tendant à renforcer les chances d'un règlement pacifique de la crise dans ce pays frère et voisin», ajoute la même source.

Pour rappel, le département d’Etat américain a démenti la version algérienne sur la question du Sahara, précisant que Antony Blinken et Ahmed Attaf «ont réitéré leur plein soutien à l'Envoyé personnel du Secrétaire général Staffan de Mistura alors qu'il consulte intensivement toutes les parties concernées (y compris l'Algérie, ndlr) pour parvenir à une solution politique pour le Sahara occidental». Le communiqué de la diplomatie algérienne avait insisté uniquement sur «les deux parties» du conflit.