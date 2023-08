Canicule au Maroc : Record historique de températures dépassant les 50° C à Agadir

Dans un contexte estival où les vagues de chaleur au Maroc se font de plus en plus fréquentes et de moins en moins espacées, la ville d’Agadir compte désormais un nouveau record national de température, aussi historique qu’alarmant. Vendredi 11 août 2023, le mercure a affiché 50,4° C, ce qui est une première, depuis que les relevés météorologiques sont d’usage dans le pays.

Le précédent record remonte à 2012 et 2021, lorsqu’une température de 49,6° a été enregistrée respectivement à Marrakech et à Sidi Slimane. Vendredi dernier, la Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un bulletin d’alerte annonçant une vague de chaleur qui durera jusqu’à dimanche et dont ce nouveau record de 2023 fait partie. Des records ont été atteints aussi au niveau des températures des villes, comme à Essaouira (48,7°), Tiznit (48,3°) ou encore Tan Tan (48,2°)

HISTORIC Extreme day >50C#Morocco for the first time reliably surpasses 50C



50.2 at Agadir Airport



All time records also

48.7 Essaouira AP

48.3 Tiznit

48.2 Tan Tan #Irak

52.5 Kannaqin monthly record

50.6 Kirkuk all time high

49.0 Mossul monthly record pic.twitter.com/PhqSJszhCM — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 11, 2023

Ce phénomène devrait durer pour au moins trois jours. Dans ce bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge, la DGM a en effet fait savoir que plusieurs provinces du Maroc seraient touchées et que le mercure pourrait atteindre les 49°C. Vendredi et ce samedi, des températures variant entre 46 et 49°C concernent ainsi les provinces de Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Safi, Youssoufia, Tan-Tan, Assa-Zag, Guelmim, Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Oued Ed-Dahab.

Vendredi, des températures oscillant entre 38 et 42°C ont été enregistrées dans les provinces d’Ifrane, El Hajeb, Oujda-Angad, Taourirt, Jerada, Ouarzazate, Boulemane, Tinghir et l’intérieur des provinces de Rabat, Nouaceur, Tétouan, Fahs-Anjra, Al Hoceïma, Driouch, Nador et Berkane, a par ailleurs fait savoir la DGM, dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Une forte chaleur qui durera tout le week-end



Vendredi et samedi, des températures entre 44 et 47°C concernent les provinces de Ouezzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Guercif, Khémisset, Taounate, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Taza, Béni Mellal, Khouribga, Benslimane, Sidi Bennour, Khénifra, Fquih Ben Salah, Settat, Zagora, Errachidia, Tiznit, Tata, Sidi Ifni et Aousserd.

Sur ces deux jours également, des températures entre 37 et 41 °C sont enregistrées dans les provinces nord de Larache, Tanger-Assilah, Chefchaouen, ainsi que des régions plus centrales comme Azilal, Al Haouz, El Hajeb, Sefrou, ou encore des zones plus proches de l’Atlantique comme Berrechid et l’intérieur de Skhirate-Temara, Salé, Kénitra et El Jadida.

Avec des températures entre 44 et 47°, cette canicule persistera dimanche aussi, dans les provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Assa-Zag, Guelmim, Tan-Tan, Tarfaya, Boujdour, Es-Smara, Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Ouezzane, Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Youssoufia, Safi, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Essaouria, Errachidia, Tiznit, Tata et Sidi Ifni.

Dimanche, des températures oscillant entre 39 et 43C° concerneront les provinces de Larache, Guercif, Taza, Khemisset, Azilal, Al Haouz, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Kénitra, Benslimane et Sidi Bennour.