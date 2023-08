Scandale des billets au Mondial 2022 : Prison ferme pour un député et un journaliste

Le verdict est tombé dans le scandale de la disparition d’une partie des billets accordés aux supporters marocains lors du match ayant opposé les Lions de l’Atlas à la France, pour le compte de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar.

Le tribunal de première instance de Casablanca a prononcé, hier soir, des peines d’emprisonnent pour les deux accusés. Le député du RNI, président du club de football l'Olympique Safi et membre du bureau de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mohamed El Haidaoui, poursuivi en détention, a été condamné à un an et demi de prison ferme et une amende de 2.000 dirhams. Quant au journaliste Adel El Omari, animateur à Radio Mars, il a écopé de 10 mois de prison et une amende de 1.000 dirhams.

Les deux accusés sont poursuivis pour tentative d’escroquerie et vente de billets à un prix élevé. Ils avaient été déférés, le 8 mai dernier, devant le procureur général près le tribunal de première instance de Casablanca.

Pour rappel, cette affaire de disparition de billets du match, du mercredi 14 décembre entre le Maroc et la France, avait engendré des incidents à Doha et poussé la RAM à annuler sept vols du royaume à destination du Qatar dédiés aux supporters marocains. La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) avait alors ouvert une enquête.