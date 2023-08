Maroc : La SNRT célèbre les MRE lors des deuxièmes Journées portes ouvertes

Karim Sbaï, directeur de la communication et des relations institutionnelles (SNRT), Mohamed Ezzouak, fondateur et directeur de publication (yabiladi.com), Jad Bennani, directeur d’audit et de contrôle de gestion (SNRT) ; g. à d. / Ph. SNRT

A l’occasion de la Journée nationale du migrant, célébrée au Maroc le 10 août de chaque année, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a clôturé, jeudi, ses deux dates de la seconde édition des Journées portes ouvertes au profit des Marocain résidant à l’étranger (MRE), par la réception de compétences professionnelles et de forces actives parmi les MRE. Il s’agit d’une «opportunité d’échanges et de consolidation des liens avec les Marocains du monde», permettant ainsi de renforcer leurs liens avec la mère patrie, mais aussi d’être en immersion dans le pôle public audiovisuel du pays

Les activités de cet évènement ont été marquées par la participation du secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), primé en clôture de ces Journées portes ouvertes, pour son engagement auprès des Marocains du monde. Fondateur et directeur de publication de Yabiladi.com, Mohamed Ezzouak a été distingué par la même occasion, en reconnaissance à l’expérience du portail au service des MRE et à sa contribution à mettre en lumière ces derniers.

Dans ses interventions, Abdellah Boussouf a analysé la question de l’identification auprès des compétences des MRE et les évolutions de l’offre nationale de la SNRT en termes de services audiovisuels, à travers les contenus du pôle public audiovisuel qui accordent un intérêt particulier aux émissions dédiées à cette communauté. Ces programmes permettent d’ailleurs de mettre en valeur le patrimoine et la créativité artistique, tout en faisant rayonner les culture et civilisation marocaines à l’étranger, a-t-il souligné. En d’autres termes, ces rendez-vous audiovisuels réguliers contribuent à la consolidation de «l’identité nationale unifiée, en relayant l’attachement aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue».

A cette occasion, Abdellah Boussouf s’est félicité de l’initiative institutionnelle de la SNRT d’ancrer les Journées portes ouvertes dans une coutume annuelle traduisant son intérêt et sa proximité des Marocains du monde. «Ainsi, la société en fait une question horizontale qui intéresse tous les établissements publics, étant donné qu’elle est notamment une composante fondamentale de la nation marocaine et contribue activement aux chantiers de développement», a souligné un communiqué de la Société.

De son côté, Jad Bennani, directeur d’audit et de contrôle de gestion à la SNRT, a mis en lumière les «actions, efforts, investissements techniques et technologiques actuels et futurs» du pôle public audiovisuel, sous la supervision du président-directeur général, Fayçal Laâraïchi. «L’objectif étant d’améliorer la qualité du service médiatique public, d’identifier les étapes de restructuration et de gouvernance de la gestion de ce service et les résultats du chantier structurant de la société en matière de révision de la gestion du secteur», ajoute la même source.

Cette manifestation s’est distinguée par «l’organisation de visites au profit des participants aux différents services de production des contenus audiovisuels à la radio et la télévision», pour «les informer des réalisations de l’établissement en accomplissement de ses missions et engagements en diversification et qualification de l’offre audiovisuelle nationale, à l’aune d’un contexte mondial marqué par la grande mutation des nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels».

Dans ce cadre, «des indicateurs ont été partagés pour révéler la place, chez la communauté marocaine, de ces services dont elle consomme fort les contenus numériques lancés pour créer un équilibre avec la télévision linéaire». Ainsi, «les MRE représentent 33% des utilisateurs de la plate-forme SNRT live, qui se chiffrent à 9 millions de personnes dans les 6 derniers mois», fait savoir le pôle public. Sur Facebook et Instagram, les Marocains du monde «se taillent 35% des utilisateurs qui interagissent avec les contenus des plates-formes de la SNRT». En outre, leur taux d’audience «augmente sur YouTube pour dépasser celui enregistré au niveau local».