Niger : Après le coup d’Etat, deux camions marocains bloqués

Deux camions marocains sont bloqués au Niger, indique l’Organisation démocratique des transports et de la logistique (ODTL) dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Le syndicat dit suivre, en coordination avec l’Union des Conducteurs Routiers de l’Afrique de l’Ouest, les conditions des deux chauffeurs marocains, bloqués près de la frontière avec le Niger.

L’ODTL précise qu’«il n'y a pas de Marocains dans la zone à l'exception des deux conducteurs de camions en provenance des Pays-Bas et qui transportaient des produits destinés aux membres des Nations unies», opérant dans la région.

L’organisation affirme que les armées du Mali et du Burkina Faso ont installé des points de contrôle pour sécuriser la circulation des véhicules et la priorité est donnée aux voitures et aux piétons. Le bureau de l’ODTL souligne qu’il est en contact avec l’Union des Conducteurs Routiers de l’Afrique de l’Ouest (UCRAO), afin de sécuriser le voyage des deux conducteurs marocains.

Depuis le coup d’Etat du 26 juillet, des pays voisins ont fermé leurs frontières avec le Niger, conformément aux sanctions prises par les chefs d'Etats du groupe de la CEDEAO à l'encontre les putschistes.