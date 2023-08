Maroc : Alerte sur des averses orageuses et une vague de chaleur jusqu’à 49°C

Une vague de chaleur est prévue de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces du Maroc, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 49°C, annonce ce vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Les températures oscilleront entre 38°C et 42°C aujourd’hui au niveau des provinces d’Ifrane, El Hajeb, Oujda-Angad, Taourirt, Jerrada, Ouarzazate, Boulemane, Tinghir, Rabat, Nouaceur, Tétouan, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Driouch, Nador et Berkane, prévient la DGM.

Du vendredi au samedi, elles connaîtront une importante hausse de 8°C, voire plus. Selon la même source, elles varieront entre 46°C et 49°C dans les provinces de Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Safi, Youssoufia, Tan-Tan, Assa-Zag, Guelmim, Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Oued Ed-Dahab, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Les températures oscilleront entre 44°C et 47°C pour ce qui est des provinces de Ouazzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Guercif, Khémisset, Taounate, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Taza, Béni Mellal, Khouribga, Benslimane, Sidi Bennour, Khénifra, Fquih Ben Salah, Settat, Zagora, Errachidia, Tiznit, Tata, Sidi Ifni et Aousserd, précise la même source dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Les provinces de Larache, Tanger-Assilah, Chefchaouen, Azilal, Al Haouz, El Hajeb, Sefrou, Berrechid, Skhirate-Témara, Salé, Kénitra et El Jadida connaîtront des températures variant de 37°C et 41°C.

Dimanche, des températures oscillant entre 44°C et 47°C sont par ailleurs attendues au niveau des provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Assa-Zag, Tan-Tan, Tarfaya, Boujdour, Es-Semara, Laayoune, Oued Ed-Dahab, Ouezzane, Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Youssoufia, Safi, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Essaouira, Errachidia, Tiznit, Tata et Sidi Ifni. Les provinces de Larache, Guercif, Taza, Khémisset, Azilal, Al Haouz, Sefrou, El-Hajeb, Khénifra, Kénitra, Benslimane et Sidi Bennour enregistreront des températures qui varient entre 39°C 43°C.

La DGM fait savoir également que ce vendredi 11 août, un temps chaud à localement très chaud est attendu sur l’intérieur du Maroc. Des ondées ou averses parfois orageuses et rafales de vent sur le Haut Atlas et ses plaines Ouest voisines et sur l’extrême Sud du pays.

Un temps passagèrement nuageux est prévu sur le Rif et l’Oriental, tandis que des nuages bas et des formations brumeuses sont attendues près des côtes. Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes s’abattront sur les plaines Centre et le Sud.