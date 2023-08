Agadir : Trois arrestations parmi un réseau de migration et de traite des êtres humains

Des éléments de la police judiciaire de la ville d'Agadir, sur la base d'informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, sont parvenus, jeudi 10 août, à interpeller trois personnes âgés de 18 et 58 ans. Tous, dont une femme, sont soupçonnés d'être liés à un réseau criminel actif dans l'organisation de la migration irrégulière et de la traite des êtres humains. Cette opération de sécurité a été menée dans la ville d'Agadir et dans la zone rurale Safaa à Chtouka Ait Baha, où les mis en cause ont été pris en flagrant délit de mener une opération de départ en mer pour dix migrants, dont quatre mineurs.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les trois suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l'enquête en cours. Les migrants ont été soumis aux procédures judiciaires en vigueur, sous la supervision du parquet.