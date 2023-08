Maroc : Le Salon régional des produits du terroir ouvre ses portes à Agadir

La neuvième édition du Salon régional des produits du terroir s’est ouverte, jeudi soir à Agadir, sous le thème «Produits du terroir et changements climatiques : Enjeux de la durabilité et de l’adaptation». Cette manifestation dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan agricole régional de la stratégie «Génération Green 2020-2030» dans la région du Souss-Massa.

Cet événement se poursuivra jusqu’au 15 courant, contribuant au développement et à la promotion des produits du terroir et à créer une dynamique économique dans la région. Il permet de promouvoir le leadership entrepreneurial des jeunes et des femmes et constitue une occasion pour sensibiliser les agriculteurs pour adhérer au programme de protection sociale.

Dans une déclaration à la MAP, Sadiki a indiqué que l’organisation de ce salon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «Génération Green 2020-2030» lancée par le roi Mohammed VI, notant que cette manifestation est dédiée la promotion des produits de terroir à travers la création d’un espace de commercialisation, d’échange d’expertises et de renforcement de la coopération entre les différents acteurs notamment les coopératives féminines. Pour sa part, le président de la Chambre d’agriculture de Souss Massa, Youssef Jebha a souligné que ce salon se tient sur une superficie de 4500 m² et accueille quelque 230 exposants nationaux et étrangers (Sénégal et Côte d’Ivoire).

Devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les agriculteurs et les acteurs du secteur, cet événement est une occasion pour renforcer l’approche territoriale et créer un espace d’échange entre professionnels et divers acteurs du secteur.

Il s’agit aussi d’un espace pour consolider la coopération et les partenariats entre les différents intervenants et les organisations économiques œuvrant dans le développement des produits du terroir. Abritant également des acteurs institutionnels du développement agricole et rural, ce salon devait attirer près de 100 000 visiteurs, selon les organisateurs.

Le salon offre aux visiteurs et participants un programme riche en activités, avec des ateliers de dégustation, des conférences scientifiques et ateliers techniques sur des sujets divers, portant notamment sur la qualité des huiles alimentaires d’argan et d’olives, les techniques de commercialisation et d’accès aux marchés, les cultures résilientes aux changements climatiques, les autorisations sanitaires des unités de valorisation des produits du terroir, …etc.

Les conférences et ateliers visent le renforcement des compétences techniques des participants pour la valorisation des produits du terroir de la région. Le salon offre également un espace d’activités artistiques, folkloriques, pédagogiques et culturelles.

Les produits du terroir marocain offrent un potentiel de production annuelle important qui dépasse les deux millions de tonnes, pouvant générer un chiffre d’affaires avoisinant 14 milliards de dirhams par an.

Aujourd’hui, plus de 5 000 groupements de producteurs (coopératives, GIE, unions…) opèrent dans ce secteur, regroupant plus de 70 000 adhérents, dont plus de 40% de femmes. La région de Souss-Massa dispose d’énormes richesses agricoles et d’une diversité de produits du terroir, notamment, l’arganier, le palmier dattier, l’amandier, le henné, les plantes aromatiques et médicinales, le câprier, le safran, l’héliciculture, le cactus, la rose à parfum, le couscous et l’olivier.

Il est à préciser que la région produit une part importante de la production nationale en huile d’argan et en safran et se distingue par des produits typiques comme le miel de thym, le miel d’euphorbe, les dattes, les amandes et le henné.

La stratégie «Génération Green» a pour objectif de consolider et de renforcer le programme de développement des produits du terroir, à travers notamment, la poursuite des actions d’accompagnement et d’encadrement des groupements de producteurs, l’appui à la labellisation, la promotion de ces produits à l’échelle nationale et internationale, le renforcement des capacités techniques, managerielles et commerciales des groupements cibles pour les hisser au niveau d’organisations professionnelles entrepreneuriales.