Maroc : L’Istiqlal lance une consultation citoyenne sur la famille

Le secrétaire sénéral du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a annoncé le lancement de consultations citoyennes auprès des militants du parti, sur le thème de la famille au Maroc. Cette composante centrale de la société est en effet institution de base de l’ordre social, en constante évolution entre spécificités historiques, changements économiques et culturels. C’est dans ce contexte que la formation a franchi le pas pour une consultation, dans l’optique que les résultats soient une référence dans les propositions de la réforme du développement, a fait savoir Nizar Baraka, jeudi 10 août, dans un communiqué du parti.

A travers une plateforme digitale, la formation a ainsi «structuré sa consultation autour de 4 enquêtes : la famille au sens général, la femme, les aînés et les enfants». «Cette consultation est entièrement anonyme mais réservée aux militantes et militants du parti, ainsi qu’à l’ensemble des sympathisants et sympathisantes du projet sociétal de l’Istiqlal, à partir de codes d’accès leur permettant de répondre aux consultations», a ajouté la même source.

Dans ce sens, Nizar Baraka souligne que les débats actuels sur la question, notamment à travers la réforme du Code de la famille, il existe un «besoin de renouveler les approches pour suivre les perspectives d’amélioration de l’institution familiale et garantir les droits de toutes ses composantes».

Selon le secrétaire général, la proposition politique du parti, sur ce sujet, «doit se faire à la lumière [des] valeurs et de l’avis [des] militantes et militants» de la formation.