Mondial féminin de football : Fouzi Lekjaa félicite l’équipe du Maroc

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé, ce jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, une réception en l’honneur de la sélection nationale du Maroc ayant pris part au Mondial féminin, qui se tient jusqu’au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a félicité les joueuses ayant représenté l’équipe lors de cette grand-messe footballistique, où elles ont réalisé un exploit historique, en se qualifiant en huitièmes de finale pour leur première participation à une Coupe du monde.

Fouzi Lekjaa a affirmé que l’exploit de l’équipe féminine du Maroc ainsi que les autres résultats positifs du football national sont le fruit de la feuille de route tracée par le roi Mohammed VI pour le développement du sport national.

Le président de la FRMF a souligné que la qualification en huitièmes de finale est une étape sur la voie de l’amélioration du niveau du football féminin au Maroc, appelant toutes les joueuses à redoubler d’efforts pour poursuivre leur parcours sportif avec succès, d’autant que la sélection nationale féminine prendra part prochainement aux éliminatoires africaines des Jeux olympiques Paris 2024 ainsi qu’à la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) qu’abritera le Maroc l’année prochaine.

De son côté, le sélectionneur national Reynald Pedros s’est dit satisfait du niveau de l’équipe lors de cette Coupe du monde, exprimant ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’exploit des Lionnes de l’Atlas. La capitaine de la sélection nationale, Ghizlane Chebbak, a, pour sa part, affirmé que toutes les joueuses étaient déterminées à réaliser des résultats positifs et de rendre fiers tous les Marocains. Elle a noté que les performances de l’équipe féminine du Maroc ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail important et de grands efforts de la FRMF.

Les Lionnes de l’Atlas, arrivées plus tôt dans la journée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance de l’Australie, ont été accueillies en héroïnes après leur participation historique au Mondial de football. Une ambiance festive a régné aux alentours de l’aéroport, pour célébrer le parcours brillant de l’équipe nationale au Mondial féminin, couronné par une qualification historique en huitièmes de finale.

Le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le second tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ces joutes. Grâce à deux victoires d’affilée contre la Corée du Sud et la Colombie, respectivement finalistes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont obtenu six points en trois matches, pour se qualifier en huitièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe H, derrière la Colombie.