La SNRT tient ses deuxièmes Journées portes ouvertes au profit des MRE

La Société nationale de la radiodiffusion et de la télévision (SNRT) a lancé, mercredi 9 août, la deuxième session des Journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE). Ces deux jours s'inscrivent dans le cadre des missions du pôle audiovisuel public pour promouvoir et renforcer les liens entre les Marocains du monde et la mère patrie, ainsi que l'engagement de la SNRT à l'ouverture de ses chaînes de radio et de télévision aux interactions extérieurnes, pour toutes observations et suggestions venant notamment de la part des concitoyens de l'étranger.

Selon un communiqué, la première journée de ce programme a été consacrée la visite d'une délégation de jeunes Marocains du monde aux locaux de la SNRT, afin de les informer des réalisations de l'institution dans ses missions de diversification et d'amélioration de la télévision et de la radio, y compris les émissions destinées à la jeunesse, à la lumière d'un contexte mondial caractérisé par le grand boom des nouveaux modes de consommation de contenus audiovisuels.

A cet égard, les jeunes MRE ont bénéficié de visites guidées plusieurs des principales installations de la SNRT, y compris le studio principal des bulletins d'information télévisés et des magazines, où ils ont été initiés au processus de production et de diffusion de contenus d'information.

Les jeunes ont également eu l'occasion de participer à un certain nombre d'émissions interactives directes sur la Radio nationale, la Chaîne inter et la Radio amazighe.

Les jeunes qui ont participé à cette première journée sont venus de plusieurs pays, notamment d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et d'Espagne.