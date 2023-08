Turquie : Les exportations vers le Maroc dépassent les 2 milliards de dollars

La valeur des exportations de Turquie vers le Maroc a augmenté en 2022 à plus de 2 milliards de dollars, dans le cadre de l'accord de libre-échange signé entre les deux pays. L'Office des changes a fait savoir que ces opérations avaient augmenté de 20,5%, sur une base annuelle en 2022. Selon un rapport publié mercredi, les importations marocaines, dans le cadre de l'accord de libre-échange avec la Turquie, se sont élevées à 27,1 milliards de dirhams (2,79 milliards de dollars) en 2022.

En avril 2004, le Maroc et la Turquie ont signé un accord de libre-échange entre les deux pays, entré en vigueur en juin 2006. A l'exception de 2020 et du contexte de la crise sanitaire ayant accompagné la pandémie de Covid-19, les importations marocaines en provenance de Turquie n'ont connu aucune baisse depuis au moins 2014, selon les données de l'Office des changes.

Par ailleurs, 27,4% des échanges commerciaux extérieurs du Maroc ont été opérés en 2022 avec l'Espagne, la France venant en deuxième position avec 23,1%, suivie de l'Italie (7,7%) et de la Turquie (7,2%).