Maroc : L'Allemagne veut ouvrir des négociations sur la migration

Le gouvernement de Berlin mène des négociations pour des accords sur la migration avec au moins six pays, dont le Maroc. Le but sera de lutter contre le sous-effectif en cadres qualifiés d'une part, et de réduire la migration irrégulière d'autre part, selon les médias en Allemagne. Citant un porte-parole du ministère fédéral de l'Intérieur, mercredi, les mêmes sources mentionnent des pourparlers déjà en cours avec la Géorgie, la Moldavie, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, ainsi que des préparatifs pour entamer le dialogue avec le Kenya et le Maroc.

Représentant spécial du gouvernement fédéral pour les accords de migration, Joachim Stamp a déclaré que pour l'heure, la Géorgie et la Moldavie font partie des partenaires avec qui ces négociations seraient prioritaires, afin de réduire la migration irrégulière et de manière efficiente.