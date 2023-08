Maroc : Appel d'offres pour une centrale solaire dans l'Atlas

La Moroccan agency for sustainable energy (MASEN) a lancé, mercredi, un appel d'offres de pré-qualification pour la troisième phase du projet d'énergie solaire Noor III Midelt, dans les montagnes de l'Atlas. Les développeurs devront postuler avant le 20 octobre pour le financement, la construction et l'exploitation du projet, d'une capacité de production de 400 mégawatts (MW) et utilisant la technologie photovoltaïque (PV).

Masen a nommé un consortium dirigé par EDF Renouvelables pour développer la première phase de 800 MW du projet, Noor Midelt I, en 2019 combinant la technologie PV et l'énergie solaire à concentration (CSP). Quatre ans plus tard, la première phase n'est pas encore achevée, en partie à cause de désaccords sur la technologie CSP, selon des sources citées par Reuters.

Le mois dernier, Masen a annoncé avoir préqualifié six consortiums pour soumissionner en tant que développeurs pour la deuxième phase de 400 MW du projet, Noor Midelt II. Les énergies renouvelables représentent 18% de la production réelle d'électricité au Maroc en 2022, le charbon représentant le reste.

Les énergies renouvelables représentent aussi 40% de la capacité électrique installée, que le Maroc souhaite porter à 52% d'ici 2030.