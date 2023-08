Sur la question du Sahara, Antony Blinken nuance la version algérienne

Le ministre algérien des Affaires étrangères effectue une visite de deux jours aux Etats-Unis. Ce mercredi 9 août, Ahmed Attaf s’est réuni avec son homologue américain, Antony Blinken. Les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement sur «le partenariat avec l'Algérie et des consultations sur les priorités communes, y compris la stabilité au Sahel et une paix juste et durable en Ukraine. Nous avons également affirmé notre plein soutien au processus politique de l'ONU pour le Sahara occidental», a déclaré le chef de la diplomatie des Etats-Unis.

Met with Algerian Foreign Minister @AhmedAttaf_Dz to discuss the U.S.-Algeria partnership and consult on shared priorities, including stability in the Sahel and a just and durable peace in Ukraine. We also affirmed our full support for the UN political process for Western Sahara.