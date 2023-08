Oscars 2024 : Les candidatures pour le long-métrage du Maroc ouvertes

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé le mardi 8 août le lancement d’un appel à candidatures destiné aux producteurs désirant participer à la compétition de présélection pour l’Oscar du meilleur film international.

S’inscrivant dans le cadre de la 96e cérémonie des Oscars organisée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS), les films répondant aux critères assignés par l’Académie peuvent déposer auprès du CCM une demande de participation, accompagnée de la fiche d’inscription, d’une copie du contrat avec le distributeur du film et d’un engagement de son exploitation commerciale, indique le centre sur son site électronique.

Les films éligibles sont les longs métrages (plus de 40 minutes) produits en dehors des Etats-Unis et de ses territoires, avec une domination d’une langue étrangère autre que l’anglais, rapporte le site, ajoutant que les longs métrages d’animation et les documentaires sont acceptés.

D’après le CCM, les films en question doivent faire l’objet d’une exploitation commerciale dans les salles de cinéma au Maroc entre le 1er décembre 2022 et le 31 octobre 2023, pendant au moins sept jours consécutifs (règlement à consulter sur le site : https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility). Le délai de réception des dossiers de participation est fixé au 28 août 2023, précise-t-on.

Pour ce faire, une commission de professionnels du cinéma marocain sera constituée pour sélectionner le film qui représentera notre pays dans la catégorie du meilleur film international, poursuit la même source. Elle recevra les films candidats pour les visionner et se réunira courant du mois de septembre 2023 pour délibérer et prendre sa décision.