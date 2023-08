Desintox : Antonio Guterres en vacances au Maroc comme l’assure un responsable du Polisario ?

Le représentant du Front Polisario en Australie et dans le Pacifique Sud, Kamal Fadel, a publié un tweet, dans lequel il accuse le Maroc d’avoir tenté de soudoyer et d’amadouer le secrétaire général de l’ONU concernant le dossier du Sahara occidental. Pour appuyer ses dires, il a partagé une photo d’António Guterres dans la ville de Fès. Le membre du mouvement séparatiste a évoqué des «informations indiquant que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, est en vacances au Maroc, célèbre pour ses méthodes illégales d’influence sur les responsables concernant le Sahara occidental».

Et d’enchaîner en affirmant qu’un ancien secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991) s’est vu offrir «un poste dans la société marocaine ONA». «J’espère que Guterres ne cèdera pas aux subterfuges du Maroc», a encore souligné Kamal Fadel.

Les relais du Polisario ont republié le tweet, en réitérant l’accusation envers le Maroc de corruption des responsables, par le biais de vacances gratuites, en référence notamment au récent séjour privé de Pedro Sánchez, dont l’exécutif espagnol a soutenu le plan marocain d’autonomie dans les provinces du Sud. La Moncloa a précédemment affirmé aux médias ibériques que le président du gouvernement par intérim avait payé son voyage de ses fonds propres.

Des médias marocains tombent dans le piège

Commencée par une publication malencontreuse sur les réseaux sociaux, la fausse information sur les vacances du secrétaire général de l’ONU a été reprise par plusieurs médias marocains. Ces derniers ont indiqué que Guterres avait notamment visité plusieurs monuments de la capitale spirituelle du Maroc. Le site Internet Febrayer indique ainsi que le responsable a «entamé sa tournée en visitant la médina de Fès El-Bali», où il a «apprécié la beauté de l’architecture traditionnelle et des ruelles étroites pleines de vie».

Selon la même source, António Guterres a également visité le monument unique et parmi les plus célèbres de Fès, qui est la mosquée Al-Qaraouiyyine. Le site a accompagné son article de plusieurs photos de Guterres à Fès, en évoquant une interaction «positive» des internautes sur les réseaux sociaux avec ces images. «Les commentaires variaient entre saluer la visite et souligner l’importance de la ville culturelle, en plus d’expressions d’admiration pour la beauté des paysages et de l’architecture», a ajouté le média.

Le site d’information Kech24 a rapporté aussi que le secrétaire général des Nations unies avait visité «l’antique Fès, en étant accompagné lors de cette tournée non officielle par le président de la commune de la médina, Yassine Johar». Et d’ajouter que «Guterres devrait visiter aussi Marrakech et Tanger» sans préciser l'origine de ce programme détaillé. Par ailleurs, le site Rue20 a précisé qu’António Guterres s’était rendu «il y a quelques jours dans la ville de Fès, où il a passé de courtes vacances avec sa petite famille» sans pour autant produire de photos de cette petite famille.

La vérité sur les vacances privées

Une recherche sur Internet permet de vérifier que la photo publiée par le responsable du Front Polisario, ainsi que celles reprises par les sites d’information, remontent en réalité à novembre 2022. António Guterres a participé à ce moment-là à la neuvième édition du Forum de l’alliance des civilisations, dans la ville de Fès. Les images présentées comme étant celles d’un déplacement plus récent n’ont pas été authentifiées.

Dans la partie consacrée aux activités du secrétaire général de l’ONU, le site de l’institution internationale permet bien de confirmer qu’António Guterres n’est actuellement pas en vacances, puisqu’il participe quasi quotidiennement aux activités de l’organisation.