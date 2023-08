Football : Hakim Ziyech n’a pas encore de numéro à Chelsea

Présageant une pause inévitable, Chelsea n’a pas encore attribué de numéro de maillot à Hakim Ziyech. L’ancien meneur de jeu de l’Ajax semble de plus en plus être mis à l’écart par le club londonien. Précédemment, il n’a pas été sollicité pour le stage d’entraînement avec le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino aux Etats-Unis. La saison dernière, l’international marocain a disputé dix-huit matchs de Premier League. Cité par les médias néerlandais, l’expert des transferts Fabrizio Romano estime que Chelsea tient compte du fait que Ziyech pourrait trouver rapidement un autre club.

Selon la même source, il en va de même pour Romelu Lukaku, qui n’a pas non plus reçu de numéro. Le défenseur Ian Maatsen fait partie de l’équipe première de Chelsea depuis cet été et a reçu le numéro 29. Ces dernières années, le joueur de 21 ans des Juniors néerlandais a été prêté à Charlton Athletic, Coventry City et Burnley. L’ailier Noni Madueke, qui est venu du PSV l’hiver dernier, jouera avec le numéro 11.