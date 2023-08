Football : Ezzalzouli et Jamal offrent au FC. Barcelone le trophée Joan Gamper

Les hispano-marocains Abde Ezzalzouli et Lamine Jamal ont permis au FC Barcelone d’arracher le trophée Joan Gamper, le fondateur du club catalan, des mains de Tothenham. A la première mi-temps, le score était en faveur des Anglais, par deux réalisations à une. Au retour des vestiaires, la physionomie du match change. L’entraîneur Xavi a fait appel à son armada de jeunes, donnant des minutes de jeu à Ezzalzouli et à Jamal aux côtés d’Ansu Fati.

Les joueurs du FC Barcelone imposent leur rythme et se font de plus en menaçant. Ils réussissent à marquer trois buts en moins d’un quart d’heure : Ferran Torres à la 81e, Ansu Fati 90e et Ezzalzouli à la 93e pour verrouiller la victoire.

Si Lamine Jamal a déjà assuré sa place parmi les joueurs du club catalan engagés pour la saison 2022-2023, Ezzalzouli attend encore la décision finale de la direction du FC Barcelone, qui hésite encore à le garder ou à le céder à une autre équipe, en Espagne ou en Angleterre.

Le coup d’envoi de la Liga sera donné le 12 août. Le Mercato estival se terminera le 1er septembre en France, Espagne, Allemagne et Angleterre.