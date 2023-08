Le Polisario «autorise» une société minière à explorer une zone à l’Est du Mur des sables

Le Polisario annonce avoir autorisé la compagnie australienne Nomad Explorations Pty Ltd à explorer des mines dans la «zone libérée d’Oum Abana», située à l’Est du Mur des sables, construit par les Forces armées royales (FAR), indique mardi 8 août l’agence de presse SPS. «La société australienne devrait effectuer de multiples relevés en utilisant les dernières techniques d'exploration modernes, y compris la télédétection et l'analyse d'images aériennes liées à la zone de licence. Ces premiers travaux d'exploration seront suivis d'activités sur le terrain, notamment des études géophysiques et géochimiques», souligne la même source.

Le Polisario a déjà annoncé avoir accordé quatre licences d'explorations minières dans «les zones libérées». En 2006, le Front avait lancé un appel d’intérêt pour la recherche de pétrole on-shore, provoquant l’ire du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mohamed Benaïssa, avait adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, dans laquelle il lui expliquait que «la zone tampon qui a été conservée entre le mur de sécurité et la frontière avec l'Algérie était destinée à atténuer les tensions entre les deux pays et à éviter tout risque d'escalade, il n'a jamais été question de consacrer une division du territoire ou de légitimer la notion de "territoire libéré", puisqu'il s'agissait d'une zone tampon». En dépit de la teneur de cette missive, l’ONU n’a rien pu entreprendre.

La société Nomad Explorations Pty Ltd a été créée en août 2019.