Le Maroc au Mondial féminin : Les Lionnes de l’Atlas s’expriment sur leur parcours [vidéo]

La marche aura été trop haute pour accéder au quart de finale du Mondial féminin de football (du 20 juillet au 20 août, Australie – Nouvelle-Zélande), mais la toute première participation du Maroc, ainsi que sa qualification au second tour, restent incontestablement la surprise de cette grand-messe. Battues ce mardi 8 août par la France (0-4) en huitième de finale, les Lionnes de l’Atlas visent d’ores et déjà les prochaines rencontres internationales, qui leur permettront de continuer à écrire l’Histoire du ballon rond féminin à partir du Maroc. C’est le message que la capitaine de l’équipe Ghizlane Chebbak a d’ailleurs adressé, à la fin de ce match tenu à Adélaïde.

Au micro de la chaîne publique sportive Arryadia, l’attaquante au club de l’AS FAR a d’abord exprimé ses remerciements particuliers au roi Mohammed VI, pour son soutien et ses encouragements dès le premier match en phase de poule, face à l’Allemagne. «Aujourd’hui, nous avons fait de notre mieux [face à la France, ndlr]. Nous ne nous attendions pas à ce résultat, mais j’espère que nous avons pu honorer le football féminin marocain et arabe. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons perdu et c’est cela, le football. C’est fait de victoires et de défaites», a déclaré Ghizlane Chebbak.

L’avenir se joue maintenant

La capitaine de l’équipe a par ailleurs remercié «toutes les personnes qui ont soutenu la sélection dès le début, à commencer par le souverain». «Nous avons fait un bon parcours et dès cette première participation pour nous au Mondial, nous nous sommes qualifiées au second tour. Nous aurions espéré aller plus loin, mais le ballon rond est ainsi. Parfois, il se joue sur des détails», a encore souligné Ghizlane Chebbak.

Titulaire lors de trois des quatre matchs disputés par le Maroc durant ce Mondial, respectivement face à la Corée du Sud, la Colombie, puis la France, Nouhaila Benzina s’est distinguée à chaque fois par une prestation sportive dont l’efficacité a été unanimement saluée, d’autant que la défenseuse centrale est devenue la première professionnelle voilée à prendre part à une Coupe du monde des seniors, depuis que le règlement de la FIFA le permet. A l’issue de cette participation historique à plus d’un titre avec le Onze national, la joueuse de 25 ans fait part de ses «excuses auprès des supporters marocains pour la défaite» face aux Bleues.

«Nous ne nous attendions pas à ce résultat, mais nous avons fait de notre mieux. Nous nous sommes battues. Toutes les joueuses ont fait le nécessaire de la meilleure des manières», a ajouté la joueuse de l’AS FAR en club.

«Nous travaillerons encore pour donner une image positive de la sélection du Maroc, au cours des prochaines compétitions. Ici en Australie, nous n’avons fait que commencer notre parcours brillant, qui continuera encore grâce au travail que nous y mettrons en visant les matchs à venir.» Nouhaila Benzina

«Chacune des joueuses peut être fière»

Attaquante évoluant avec Tottenham Hotspur en club, l’internationale marocaine Rosella Annie Ayane a confié également à Arryadia que «perdre à ce stade de la compétition est une déception», mais «à y penser, on est très fier de ce beau parcours et de toutes ces réalisations» pour une première participation au Mondial féminin.

«Personne ne s’attendait à ce que nous soyons ici. Nous écrivons l’Histoire comme nous l’avons fait l’année dernière, durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Chacune des joueuses peut être très fière d’elle, car nous avons tellement travaillé pour en arriver là», a affirmé la Lionne de l’Atlas.

Auteure du but de la qualification du Maroc au second tour face à la Colombie (1-0), après que l’Allemagne et la Corée du Sud sont restées sur un match nul (1-1) pour le compte de la dernière journée en phase de poule, l’internationale Anissa Lahmari a eu une pensée particulière pour les supporters, autant que pour les familles des joueuses, soutien moral indéfectible. «Nous aurions pu mieux faire, mais on est fier de vous avoir rendus fiers. Après, on est désolé pour la première mi-temps que nous avons donnée [face à la France, ndlr]. Merci en tout cas de nous avoir soutenues», a déclaré la milieue de terrain de l’EA Guingamp. «Soyez prêts, parce que nous serons prêtes pour la CAN et cela va bien se passer», a-t-elle promis.

En conférence de presse de l’après-match, ce mardi, le sélectionneur national Reynald Pedros a d’ailleurs mis l’accent sur les lacunes à combler et le travail qui reste à mener, à partir de cette première Coupe du monde pour le Maroc. Tout en remerciant les Lionnes de l’Atlas pour le jeu qu’elles ont offert jusqu’au second tour, l’entraîneur s’est dit déterminé à «repartir au travail» avec le groupe. «On a les éliminatoires des Jeux olympiques à préparer. Il faut se nourrir de ce qu’on a vécu lors de ce Mondial de football et avoir plus de recul aussi de l’expérience. C’est en faisant ce genre de compétitions qu’on va réussir à gommer nos petites erreurs et nos grosses erreurs qui nous coûtent», a-t-il déclaré.