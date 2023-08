Algérie : Le pouvoir a boudé l’université d’été du Polisario à Boumerdès

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengriha

Après la fin de la pandémie de la Covid-19, le Polisario a repris l’organisation de son université d’été à la wilaya de Boumerdès, en Algérie. Fait rare, l’édition de cette année, qui se poursuit jusqu’au 14 août, n’a connu la présence d’aucun officiel algérien lors de la séance d’ouverture.

En 2019, l’Algérie avait envoyé le président de la Chambre basse du Parlement, l’islamiste Slimane Chenine, pour représenter l’Etat algérien à l’évènement. Des ministres et des chefs de partis politiques en Algérie, traditionnellement conviés à prendre part aux travaux de l’université, ont toutefois brillé cette année par leurs absences. En 2018, l’ancien secrétaire général du FLN (Front de libération national), le très controversé Djamel Ould-Abbès, avait pris la parole devant les participants à ce conclave.

Même le chef du Polisario n’a pas fait de déplacement à Boumerdès, pour prononcer son traditionnel discours lors de la séance inaugurale. La présence officielle du voisin de l’Est à ce forum se résume à des conférences données, quotidiennement, par des universitaires algériens.

Un signe d’«apaisement» en direction du Maroc, après le putsch au Niger ?

Dans des déclarations à Yabiladi, une source sahraouie a attribué cette politique de la chaise vide du pouvoir en Algérie lors de l’université d’été de Boumerdès aux conséquences du coup d’Etat au Niger. Dans ce sens, elle affirme que «les Algériens ont dû, à la dernière minute, annuler les présences de hauts officiels à cet évènement». Et d’ajouter que «l’Algérie est actuellement très préoccupée par le putsch dans un pays avec lequel elle partage environ 1 000 km de frontières». Ainsi Alger voudrait-elle adresser un signe d’«apaisement» en direction du Maroc».

Le président Abdelmadjid Tebboune a indiqué, dimanche dans une interview accordée à des médias locaux, que «l’Algérie n’emploiera jamais la force avec ses voisins, quelles que soient les conditions !». Une semaine plutôt, le roi Mohammed VI a assuré, dans un discours prononcé le 28 juillet à l’occasion de la Fête du trône, que les «frères en Algérie, leur direction et leur peuple n’auront jamais à craindre de malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que Nous attachons aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples».

Pour rappel, la neuvième édition de 2018 de l’université d’été du Polisario à Boumerdès avait connu les absences de hauts représentants algériens. En cause, les divisions criantes au sommet de l’Etat, entre défenseurs et opposants au projet du cinquième mandat de l’ancien président feu Abdelaziz Bouteflika.