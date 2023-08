Maroc : Record des détenus dépassant la capacité des prisons (DGAPR)

Le nombre de détenus dans les prisons marocaines dépasse désormais les 100 000, tandis que la capacité d’accueil ne totalise pas plus de 64 600 lits dans tout le pays. Dans un communiqué, la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a fait savoir, ce lundi 7 août, que la surpopulation des établissements de détention était de plus en plus préoccupante.



Dans le détail, le nombre exact de détenus est actuellement de 100 004, pour 64 600 lits dans les prisons. La DGAPR indique ainsi que le situation persistante devenait inquiétante. Dans ce sens, elle a lancé un appel aux autorités judiciaires pour des solutions urgentes, de façon à limiter les dysfonctionnements sécuritaires pouvant résulter de l’état actuel des choses.



La DGAPR a notamment souligné que surpopulation carcérale impactait les prestations auprès des détenus, y compris au niveau de la restauration, de l’accès aux services de santé et aux programmes de réinsertion.