Après l’Arabie saoudite et le Qatar, Mohammed VI adresse un message au président des Emirats

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a remis ce lundi à Abou Dhabi, un message écrit du roi Mohammed VI adressé au président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, rapporte l’agence de presse émiratie (WAM).

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale et l'action commune dans divers domaines vitaux, y compris le domaine des sports et de la jeunesse, et les possibilités de l'élargir à des domaines plus complets qui servent les efforts visant à parvenir à un développement économique durable et la prospérité dans les deux pays frères», indique la même source.

La réunion a également abordé les préparatifs des Emirats arabes unis pour accueillir la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28). Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a également assisté à la rencontre.

Les deux émissaires du roi Mohammed VI ont déjà fait des escales en Arabie saoudite et au Qatar où ils ont remis respectivement des messages du souverain au prince héritier Mohammed Ben Salmane et à l’émir Tamim.