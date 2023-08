Pays-Bas : L’ENCG Casablanca représente le Maroc à l’Enactus World Cup

L’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca a été sacrée championne nationale de Enactus Maroc, la plus grande compétition estudiantine d’entrepreneuriat social, le 27 juillet 2023. Cette victoire permettra à l’équipe de l’établissement de représenter le Maroc, lors de la Enactus World Cup prévue à Utrecht (Pays-Bas), en octobre prochain. Durant cet évènement consacré à l’innovation, l’équipe Enactus ENCG Casablanca concourt pour le titre mondial, avec 35 pays.

La compétition Enactus Maroc a par ailleurs permis de mettre en valeur l’innovation sociale et l’entrepreneuriat auprès des étudiants de différentes universités marocaines. L’équipe ENCG Casablanca s’est démarquée parmi 120 autres équipes, grâce à des projets à dimension éco-responsable, en réponse aux défis sociaux au niveau local. Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, ces projets ont démontré que l’entrepreneuriat était un bon catalyseur de changement durable, à travers les initiatives moul terrain, youthlance et alppas.

L’entrepreneuriat et le développement durable ont d’ailleurs été à l’honneur de la quatrième édition du «Sustainable Innovation Fest», tenue par Enactus Maroc en présence de plus de 650 participants. Enactus ENCG Casablanca, avec ses 264 membres, a chapeauté plus de 20 évènements en partenariat avec diverses organisations nationales et internationales, sur cette année 2023. Elle s’est engagée aussi à élaborer une vingtaine de 20 projets d’entrepreneuriat social.

En plus d’être une occasion pour les étudiants de présenter leurs projets sociaux devant un panel de juges experts internationaux, la Enactus World Cup sera un moment privilégié de réseautage et de partage d’expériences avec de jeunes entrepreneurs du monde entier.