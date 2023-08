Mondial féminin : Reynald Pedros va «tout faire» pour qualifier le Maroc au quart

La sélection marocaine féminine de football fera tout pour assurer la qualification en quarts de finale du Mondial féminin (du 20 juillet au 20 août 2023, Australie - Nouvelle-Zélande) aux dépens de la sélection française, a indiqué, ce lundi, l’entraîneur des Lionnes de l’Atlas, Reynald Pedros. «Nous allons garder le même état d’esprit que celui affiché contre la Corée du Sud et contre la Colombie», a-t-il assuré, en conférence de presse de l’avant-match. Dans ce sens, il a ajouté que les joueuses veillaient à ce qu’elles soient «très compactes, très agressives, très attentives et très efficaces».

«On va monter d’un cran, notamment sur les deux surfaces, aussi bien défensive qu’offensive pour être plus décisif», a insisté Reynald Pedros. Et d’ajouter que l’effectif est au complet, s’est très bien entraîné et est prêt à mettre en difficulté les Bleues.

«Solidarité, détermination, envie… Tous ces ingrédients vont encore augmenter lors de cette rencontre pour pouvoir assurer la qualification pour les quarts», s’enthousiasme le sélectionneur.

Revenant sur les matchs de la phase de poules, il a noté qu’entre le match contre l’Allemagne et celui face à la Colombie, les Marocaines ont fait un grand travail sur les plans psychologique et physique.

«On a visionné le match contre l’Allemagne pour s’arrêter sur les fautes commises et pouvoir redresser le tir, tout en se focalisant sur la victoire lors des deux matchs suivants et remporter les six points.» Reynald Pedros

Lors de la même conférence de presse, l’internationale marocaine Nesryne El Chad (LOSC Lille) s’est dite prête pour la rencontre. La défenseuse a formulé le vœu d’assurer une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde, relevant que le match sera assez spécial contre les Bleues, qu’elle côtoie en championnat français.

En huitièmes de finale du Mondial 2023, la sélection marocaine croisera le fer avec son homologue française mardi à 12h (GMT+1) à Hindmarsh Stadium à Adelaïde (Australie), avec en ligne de mire un nouvel exploit qui s’ajoutera aux nombreux exploits du football national ces dernières années.

Première équipe arabe à participer à un Mondial féminin de football, la sélection marocaine a terminé la phase de poules en deuxième place du groupe H avec 6 points, après une défaite face à l’Allemagne, et deux victoires contre la Corée du Sud et la Colombie.