Mondial féminin : Reynald Pedros, «aucun scrupule à battre la France» pour le Maroc

Prévu mardi 8 août à Adélaïde, pour le compte des huitièmes de finale du Mondial féminin de football (du 20 juillet au 20 août - Australie, Nouvelle-Zélande), le match entre le Maroc et la France se joue déjà en dehors du terrain, entre les sélectionneurs Reynald Pedros et Hervé Renard. Par déclarations interposées, les deux entraîneurs français promettent de conduire leurs équipes respectives aux quarts de finale, sans considérations de leur nationalité française commune.

Coach des Lionnes de l’Atlas depuis 2020, Pedros estime que «c’est un match particulier», vu que son staff est français en partie. «Mais mon cœur est marocain. Cela fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour atteindre des objectifs inespérés, incroyables, improbables et on arrive à les réaliser avec cette équipe, cette Fédération, ce groupe de joueuses absolument fantastiques», a-t-il déclaré, dans une entrevue donnée à Ouest France.

«J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert, j’y vis très bien, je suis très heureux d’entraîner là-bas», souligne Reynald Pedros, insistant n’avoir «absolument aucun scrupule, ni aucun remord à battre l’équipe de France».

«Je ferai tout pour qu’on se qualifie pour les quarts de finale. On verra ce qui se passera à la fin du match. C’est un match particulier oui mais pour moi, c’est un match à gagner pour le Maroc.» Reynald Pedros

Avant de rejoindre le Onze national, Pedros a entraîné les joueuses de Lyon (2017-2019), dont plusieurs constituent désormais l’équipe de France. Pour les Bleues, atteindre le quart de finale de la Coupe du monde est «un objectif qui doit être réalisé». «Pour nous, c’est utopique. On n’y pense plus pendant un bon moment et encore moins quand on perd ce premier match» en phase de groupe, a commenté Reynald Pedros.

«J’aurais un grand plaisir à les retrouver à ce niveau et j’aurais grand plaisir si je les élimine. C’est comme ça. Il n’y a pas de problème avec ça, chacun est dans sa bulle, dans sa concentration et on verra à la fin», a encore affirmé le coach du Maroc.

«Un seul entraîneur français en quart de finale»

Egalement familier avec le Maroc, dont il a précédemment entraîné la sélection masculine, Hervé Renard est tout autant décidé à défendre la place de son équipe actuelle dans la suite du deuxième tour du Mondial féminin. «Il n’y aura qu’un seul entraîneur français en quarts de finale. J’espère que ce sera moi», a-t-il déclaré, samedi, en conférence de presse.

Fin connaisseur du football national, le désormais sélectionneur des Bleues a déjà mis en garde ses joueuses de «ne pas prendre le Maroc à la légère», le but ultime de la France étant de remporter un premier sacre féminin.

«L’important est de respecter nos adversaires et le fait qu’il s’agit d’un huitième de finale de Coupe du monde. Le Maroc n’est pas là par hasard. C’est un match du même calibre que celui contre le Brésil.» Hervé Renard

Après une défaite au premier match face à l’Allemagne (0-6), le Maroc s’est bien remis en scelle en battant la Corée du Sud (1-0), puis la Colombie (1-0), pour finir deuxième de son groupe H et se qualifier aux huitièmes de finale. Ainsi, il est devenu la première nation arabe à participer au Mondial féminin et la première équipe à passer au second tour, dès sa première participation. Il fait partie aussi du trio de l’Afrique qui s’est qualifié à cette phase du tournoi, avec le Nigéria et l’Afrique du Sud, désormais battue.

Vice-champion d’Europe et précédemment champion du monde, initialement donné favoris de cette Coupe du monde, le Mannschaft s’en est trouvé évincé, contre toutes les attentes.

Dans ce sens, Hervé Renard retient bien que le Maroc est incontestablement la surprise de ce Mondial. «Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Il y a beaucoup d’expérience dans cette équipe de France. Je suis là pour les guider au mieux mais j’ai l’impression qu’elles se débrouilleraient très bien toutes seules si je n’étais pas là», a dit le sélectionneur.