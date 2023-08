Le Maroc et l’Ethiopie engagés pour l’unité de l’Afrique

Le Maroc et l’Ethiopie ont toujours été engagés en faveur de l’unité et de la prospérité de l’Afrique, a affirmé l’ambassadrice du royaume en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’hammdi. Dans un entretien publié samedi par l’agence officielle éthiopienne de presse ENA, la diplomate a mis en exergue les relations de longue entre les deux pays illustrées dans les domaines socio-économique et politique depuis la création de l’organisation de l’Unité africaine (OUA).

Les relations bilatérales sont enracinées, les deux pays étant parmi les fondateurs de l’organisation panafricaine, a souligné la diplomate marocaine, notant que ces relations progressent vers vers un partenariat économique dans plusieurs domaines d’investissement.

Alaoui M’hammdi a relevé que la coopération entre les deux pays ne cesse de se renforcer depuis la visite du roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2016, rappelant que de nombreux accords ont été signés entre le Maroc et l’Ethiopie lors de cette visite royale.

Les accords concernent, entre autres, les services aériens, le commerce, les taxes, les investissements, l’agriculture et les énergies renouvelables, a-t-elle ajouté.

L’accord de développement conjoint signé par le gouvernement éthiopien et le groupe OCP fait partie des accords-cadres ambitieux, a réaffirmé la diplomate marocaine, ajoutant que l’agriculture est un domaine de coopération entre le Maroc et l’Ethiopie depuis 2009. Le Maroc s’est engagé à renforcer sa coopération avec l’Éthiopie dans ce domaine, a-t-elle déclaré.

Outre l’important partenariat commercial entre le Maroc et l’Ethiopie, la diplomate a souligné que le Maroc apporte également son soutien à la coopération Sud-Sud de diverses manières. “La zone de libre-échange continentale africaine est aussi une opportunité pour le Maroc et l’Éthiopie pour promouvoir notre commerce bilatéral“, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la culture, la diplomate a souligné que les deux pays partagent des valeurs culturelles similaires. “Nos échanges culturels devraient être renforcés”, a-t-elle souligné.