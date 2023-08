Mondial féminin : Sakina Karchaoui évoque ses liens entre le Maroc et la France

Latérale gauche de la sélection de France, la footballeuse franco-marocaine Sakina Karchaoui a déclaré s'attendre à vivre un match «plein d'émotions», pour le huitième de finale du Mondial féminin, prévu le 8 août à Adélaïde face à l'équipe nationale du Maroc. En conférence de presse ce samedi 5 août, la joueuse a indiqué qu'avant même cette Coupe du monde (du 20 juillet au 20 août 2023, Australie - Nouvelle-Zélande), quelques calculs ont montré la possibilité que les Bleues affrontent les Lionnes de l'Atlas au deuxième tour.

«C'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis d'origine marocaine et fière de mes origines. Maintenant, je tombe contre ce pays en huitièmes. Malheureusement, il faudra gagner, donc je ne leur souhaite pas le meilleur pour ce match-là», a-t-elle déclaré.

Revenant sur la perception de ce prochain match par sa famille, Sakina Karchaoui a rappelé que ses deux parents étaient marocains. «J'ai des frères et sœurs aussi qui sont nés au Maroc. J'ai été un peu chambrée à ce niveau-là. On sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France», a-t-elle ajouté. «Ma famille va se réunir et mes parents seront pour leur fille, ça sera particulier pour eux aussi», a encore souligné la joueuse.