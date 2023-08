La presse algérienne commente l’appel royal à «un retour à la normale»

L’Algérie n’a pas encore officiellement commenté l’appel du roi Mohammed VI à une normalisation des relations. «Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères», a souligné le souverain dans son discours, du 28 juillet, prononcé à l’occasion du 24e anniversaire de son accession au trône.

Ce silence officiel a été comblé par les réactions de médias algériens. Echoroukonline a estimé, dans un article, que le Maroc «à activer ses relais médiatiques» en Europe pour défendre l’appel royal à l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Alger. Dans la ligne de mire du site d’information arabophone : Jeune Afrique et le quotidien Al Quds al-Arabi. «Ces deux articles commandés ont pour objectif de donner l'impression que ce qui a été proposé par le roi marocain est correct». Et d’accuser le royaume d’être le responsable de la fermeture des frontières terrestres en 1994.

Même son de cloche auprès de L’Expression. «En appelant sans cesse à un "apaisement" fictif, le roi du Maroc fait l'impasse sur les véritables causes de l'escalade qui a conduit à la situation actuelle», a écrit le quotidien francophone porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), membre de la majorité gouvernementale. Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune, alors candidat aux présidentielles de décembre 2019, avait conditionné la réouverture des frontières à la présentation par le Maroc d’excuses officielles.

De son côté, le Jeune Indépendant a qualifié l’appel du souverain de «fausse main tendue», alors que le royaume «multiplie les actes hostiles, agressifs et belliqueux à l’égard de l’Algérie et des Algériens. C’est d’ailleurs, cette série d’agressions et de tension permanente qui a poussé les autorités algériennes à rompre les relations diplomatiques», le 24 août 2021.