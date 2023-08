Football : Anass Zaroury prolonge son contrat avec FC Burnley

L’international marocain Anass Zaroury a décidé de prolonger son aventure au FC Burnley, en signant un nouveau contrat de cinq ans à Turf Moor, a annoncé, vendredi, le club de Premier League. L’ancien sociétaire du Sporting Charleroi, en Belgique, était arrivé l’été dernier chez les Clarets pour un montant de quatre millions d’euros.

«Tout d’abord, je voudrais dire que depuis que je suis arrivé ici, j’ai reçu la confiance de tout le monde au club et je me suis senti directement comme chez moi. Aujourd’hui, le fait de prolonger mon contrat est vraiment positif et je suis très heureux», a déclaré l’attaquant marocain, dans un communiqué.

La saison dernière, Anass Zaroury, 22 ans, a été l’un des artisans de la montée de Burnley FC de la Championship à la Premier League, avec onze buts en 39 matchs. Au niveau international, le jeune attaquant a disputé avec les Lions de l’Atlas la Coupe du monde 2022 au Qatar.