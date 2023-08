Jeux de la francophonie : Record de médailles pour le Maroc, en tête du tableau

Le Maroc s’est taillé la part du lion, vendredi à Kinshasa, en obtenant 13 médailles, dont 8 en or, 4 en argent et 1 en bronze, dans diverses épreuves lors de la dernière journée dédiée à l’athlétisme pour le compte de la neuvième édition des Jeux de la francophonie, en République démocratique du Congo (RDC). Pour la discipline du semi-marathon, les athètes marocaines ont raflé l’or et l’argent, tandis que l’athlète marocain Mohcin Outalha a remporté la médaille d’argent.

De même pour les 400m haies où les champions nationaux ont raflé deux médailles d’or dans les deux catégories (hommes et femmes), mais également dans la discipline du relais 4x400m où les marocains et marocaines ont remporté la première place. Concernant la discipline du 800 m femmes, les Marocains ont obtenu les médailles d’or et d’argent, mais également une médaille d’or en 3 000m steeple et le 200m en para-athlétisme.

Le Maroc compte 57 médailles au total, avec 22 médailles en or, 16 en argent et 19 en bronze, loin devant le second du classement, la Roumanie avec 36 médailles. L’équipe nationale n’avait jamais remporté autant de médailles au sein des Jeux de la francophonie, établissant de fait, un nouveau record.

Cette édition des Jeux de la francophonie, qui se poursuit jusqu’au 6 août prochain, réunit près de 2 500 jeunes de 18 à 35 ans représentant 88 pays, dont le Maroc, engagés dans les diverses disciplines sportives et activités culturelles au programme de cet événement.