La Russie intègre le Maroc dans une zone de libre-échange avec des pays d'Afrique

La Russie ambitionne de créer une zone de libre-échange avec des pays de l’Afrique du Nord, dont le Maroc. Le projet a été révélé par le président Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des membres de son gouvernement, rapporte l’agence de presse Sputnik. «Nous préparons des accords sur une zone de libre-échange avec l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. C'est toute l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup plus de points de développement sur le continent et il y a des pays très intéressants», a indiqué le chef d’Etat lors d'une rencontre avec des membres du gouvernement russe.

«Nous traitons les pays africains comme des amis, nous devons transformer ce niveau de confiance politique en coopération économique», a-t-il ajouté. Cette annonce intervient dans le sillage de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, organisée les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.

Intégrer le Maroc dans ce projet est un autre indicateur de la lune de miel entre Rabat et Moscou. En effet, lors du conclave Russie-Afrique, le président Poutine a salué, dans une intervention devant les chefs de délégations africaines, les «mesures considérables prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour apaiser les tensions mondiales sur les produits alimentaires». Il a également exprimé son souhait de voir les relations bilatérales évoluer et aller dans le même élan que celui lancé lors de la visite de Mohammed VI en Russie, au printemps 2016. Outre ces éloges aux initiatives du roi, le président Poutine n’a pas convié le Polisario à prendre part à ce sommet.

De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s'est félicitée de «la très bonne coopération» entre Rabat et Moscou. «Nous avons une base légale solide pour cette coopération. Nous promouvons l’amitié et le respect mutuel avec le Maroc. Il s’agit d’un brillant exemple sur la manière de construire des relations entre les pays», a-t-elle précisé dans des déclarations à la MAP. Le Maroc et la Russie avaient signé en 2002 un accord de partenariat stratégique Russie Maroc. Un cadre renforcé en 2016 par la signature d’une Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi.

Dans un message adressé au roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de son accession au trône, le président Poutine a souligné que «les relations russo-marocaines revêtent un caractère traditionnellement amical». Il s’est dit persuadé que leur développement sur divers volets «répond parfaitement aux intérêts des peuples de nos deux pays et va dans le sens du renforcement de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen Orient».