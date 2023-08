Maroc : Le 14 janvier officiellement férié pour le Nouvel an amazigh

Le 14 janvier est désormais un jour de congé payé au Maroc, pour célébrer le Nouvel an amazigh, dit Yennayer, rendu officiel il y a quelques mois. Vendredi 4 août, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a indiqué cette date, dans la note d’orientation du Projet de loi de finances (PLF 2024). Le 3 mai dernier, un communiqué du Palais royal a fait savoir que le roi Mohammed VI avait décidé de fériériser le Nouvel an amazigh, comme cela est déjà le cas pour 1er Moharram ou le Nouvel an grégorien. Cette initiative traduit l’importance accordée à la préservation de cette composante de l’identité marocaine, riche par la pluralité de ses divers affluents, a indiqué la même source.

Cette démarche s’inscrit aussi dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l’amazighe en tant que langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe. Dans ce sens, l’exécutif poursuivra les efforts pour mettre en œuvre de la stratégie de généralisation de l’enseignement de l’amazigh, dans le cadre de la promotion de cette culture.

Actuellement, l’amazigh est enseigné dans 1 660 écoles primaires, soit pour 330 000 élèves. Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports vise 12 000 établissements d’ici 2030, soit près de 4 millions d’élèves.