Culture.ma, la plateforme qui fait mieux connaître le patrimoine du Maroc

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a annoncé, le jeudi 3 août, le lancement de la plateforme digitale www.culture.ma, destinée à faire connaître le patrimoine marocain, les livres et les festivals culturels. Cette plateforme donne accès à des contenus marocains dans les domaines du livre, du patrimoine et de la musique, pour contribuer au processus d’inventaire du patrimoine matériel et immatériel marocain et à sa présentation à travers des photos, des capsules, des vidéos et un aperçu de chacun de ses éléments.

Il s’agit également de faire connaître les festivals culturels nationaux et les livres disponibles, indique un communiqué du ministère. La plateforme www.culture.ma revêt une grande importance, car elle favorise l’accès à la culture et la publication de contenus multimédias dans les domaines des arts, du livre et du patrimoine, et ce à travers plusieurs vidéos documentant les festivals culturels, les salons du livre et le patrimoine culturel matériel et immatériel, souligne la même source.

Elle constituera également une bibliothèque virtuelle mise à la disposition du grand public, permettant de présenter et de documenter les grands événements culturels, valoriser les énergies artistiques, promouvoir les œuvres littéraires et préserver le patrimoine culturel marocain, ajoute le ministère. En outre, cette plateforme permettra de partager les différentes activités du secteur de la culture, conformément à la même démarche inhérente à la réalisation des objectifs de protection et de valorisation du patrimoine culturel marocain, indique-t-on.

Les données de la plateforme seront régulièrement mises à jour et enrichies par de nouveaux contenus, et ce afin que chaque visite sur la plateforme soit une expérience interactive, avec la possibilité de découvrir de nouvelles vidéos sur le patrimoine culturel, les écrivains et les arts.