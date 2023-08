Hôtellerie : Accor reprend la participation de Risma dans Accor Gestion Maroc (AGM)

Accor est devenu l’unique actionnaire de la filiale de gestion hôtelière Accor Gestion Maroc (AGM), en vertu d’un protocole d’accord signé, jeudi 3 août 2023, pour l’acquisition de 33% des parts du capital, détenues jusque-là par Risma. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des initiatives du groupe, pour réorganiser son capital et ses opérations au Maroc, tout en simplifiant ses participations minoritaires, a annoncé un communiqué.

«Accor, suite à la vente récente de sa participation dans Risma, renforce également ses ressources au Maroc pour accélérer le développement de ses marques dans le pays, tout en continuant à jouer un rôle majeur dans la valorisation et le rayonnement de la destination à l’international», a ajouté la même source. Présent au Maroc depuis 30 ans, Accor est «le premier opérateur de marques internationales» dans le pays. Son réseau compte 39 hôtels totalisant 6 000 chambres, 4 projets hôteliers en cours de développement englobant 700 chambres, en plus d’une gamme de marques couvrant Ibis et Fairmont, avec 5 000 collaborateurs sous enseigne.