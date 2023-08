Maroc : A Casablanca, une fresque murale en hommage à la sélection féminine de football

Participant à son tout premier Mondial féminin de football, tenu jusqu’au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, la sélection du Maroc a désormais une fresque murale en son hommage, au niveau du boulevard La Résistance à Casablanca. Cette réalisation est l’œuvre de l’ilustrateur, animateur et street artiste Anass Dou Jdid, connu pour ses réalisations murales dans plusieurs villes du pays, inspirées du graffiti et la culture hip-hop. Cette fresque célébrant aussi la qualification des Lionnes de l’Atlas aux huitièmes de finale montre la capitaine de l’équipe Ghizlane Chebbak, avec ses coéquipières Fatima Tagnaout et Nesryne El Chad. A l’occasion de l’exploit historique du Onze national, l’auteur a partagé son œuvre sur les réseaux sociaux.

Evoluant dans le milieu des arts graphiques depuis 2010, Anass Dou Jdid a réalisé des fresques murales à Meknès, sa ville natale, à Ouarzazat, à Rabat, à Marrakech, ainsi que dans des établissements d’enseignement, notamment le lycée Paul Valéry à Meknès, ou encore l’Institut spécialisé du cinéma et de l’audiovisuel (ISCA) de Rabat. En tant que professionnel de l’animation, il compte à son actif de nombreux projets audovisuels. En 2019, il remporte le Grand prix du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM).

Inspiré par son environnement, l’artiste ajoute ainsi une nouvelle fresque à l’espace public de Casablanca, célébrant par la même occasion la qualification des Lionnes de l’Atlas. Jeudi 3 août pour le compte de la dernière journée de la phase de poule, le Maroc marqué une victoire sur la Colombie (1-0). Restant sur un match nul, l’Allemagne et la Corée du Sud (1-1) ont été éliminées, dans le cadre du même groupe H.

Première nation arabe à participer à une Coupe du monde féminine, le Maroc est devenu aussi le premier pays à se qualifier aux huitièmes de finale, dès sa première participation. Au second tour, il rejoint le trio des pays qui représentent l’Afrique, avec le Nigéria et l’Afrique du Sud. Le prochain match des Lionnes de l’Atlas se jouera face à la France, le 8 août.