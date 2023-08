Casablanca : La Médina commémore le bombardement et l’occupation du 7 août 1907

L’Initiative citoyenne Casa-Renaissance, pour redonner vie à la mémoire des quartiers historiques de la métropole marocaine, tiendra le 7 août 2023 un évènement, à la date du bombardement et de l’occupation de Dar El Bayda, intervenus entre les 3 et le 7 août 1907. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions du réseau citoyen pour la conservation et la promotion du patrimoine historique de Casablanca et de sa région. Ainsi, la rencontre se tiendra à Bab El Marsa, «porte de la Médina par laquelle le débarquement des forces d’occupation françaises et espagnoles a eu lieu», indiquent les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Les participants sont conviés à 10h00 pour une journée de réflexion et de commémoration», a ajouté la même source. Au programme, «la matinée commencera par une visite guidée de la Médina, au cours de laquelle les participants auront l’opportunité d’explorer son riche patrimoine et d’en apprendre davantage sur les lieux de mémoire». Cette visite sera suivie d’«une conférence sur le bombardement de Dar El Bayda, un moment crucial de notre histoire nationale», font savoir les organisateurs.

Ces activités connaîtront l’intervention d’experts dans leurs domaines, pour mettre en lumière le contexte et les implications de cet évènement tragiquement historique. Pour les initiateurs, «la commémoration du bombardement de Dar El Bayda fait partie des efforts continus pour valoriser l’Histoire marocaine et encourager le dialogue autour de notre passé commun».