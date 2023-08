Félix Bolaños : Les vacances de Pedro Sánchez au Maroc, «une affaire strictement personnelle»

Le ministre par intérim de la Présidence de l’Espagne, des relations avec les tribunaux et de la mémoire démocratique, Félix Bolaños et Pedro Sánchez

Le ministre par intérim de la Présidence de l’Espagne, des relations avec les tribunaux et de la mémoire démocratique, Félix Bolaños, a réagi à la polémique sur le séjour au Maroc du Président du gouvernement Pedro Sánchez, en soulignant que le sujet des vacances familiales est «une affaire strictement personnelle». Depuis mardi, le numéro un du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) est arrivé à Marrakech, dans le cadre d’un voyage privé. La Moncloa a alors indiqué aux médias ibériques que le déplacement avait été payé des fonds personnels de Sánchez et qu’aucun agenta institutionnels n’était prévu dans ce cadre.

Depuis, les critiques se sont multipliées du côté des détracteurs du PSOE, dans le contexte des élections législatives anticipées du 23 juillet dernier, qui n’ont pas permis de dégager une majorité absolue. Dans une réponse à une question des médias avant sa visite des travaux de la ligne à grande vitesse Murcie-Almería, Félix Bolaños a rappelé que «le président du gouvernement a tout à fait le droit de passer quelques jours avec sa famille».

«C’est une affaire strictement personnelle et, bien entendu, je n’ai rien à dire», a ajouté le responsable. Le ministre a par ailleurs souligné qu’il avait «quelque chose à dire» aux «propagateurs d’intox». «Ils doivent assumer leur triste sort , car ils ne sont pas majoritaires dans ce pays, ils ne conditionnent pas non plus la vie de qui que ce soit», a-t-il insisté.

Après les sorties médiatiques du Parti populaire et de Vox, à droite et à l’extrême droite, Podemos à l’extrême gauche a également critiqué Pedro Sánchez pour son choix de séjourner au Maroc durant son voyage privé. Mercredi, le Polisario s’en est saisi, en reprochant au président du gouvernement espagnol par intérim des «liens douteux» avec Rabat.