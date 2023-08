Le Malawi veut promouvoir la coopération avec le Maroc

Le gouvernement du Malawi est déterminé à renforcer les relations de coopération avec le Maroc, notamment dans le domaine commercial, a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Nancy Tembo, en marge d’une réception organisée par l’ambassade du Maroc à Lilongwe à l’occasion de la célébration du 24e anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône. «Le Malawi continuera à coopérer avec le Maroc aux niveaux bilatéral, régional et international pour l’intérêt mutuel des deux pays», a déclaré Tembo, dans une allocution de circonstance.

La cheffe de la diplomatie a signalé que «la coopération et la collaboration entre le Malawi et le Maroc continuent de prospérer». Elle a rappelé, à cet égard, que le Malawi a reçu du Maroc une assistance technique sous forme de formations dans les domaines de l’agriculture et de l’irrigation, de la santé, des technologies de l’information, de la sécurité, de la gestion de l’eau, de la diplomatie, de la pêche et du logement, entre autres.

«Le Maroc soutient également le secteur de l’éducation au Malawi dans le cadre d’un protocole d’accord qui donne au pays un grand privilège de continuer à hisser les normes d’éducation comme étant l’un des principaux piliers du développement socio-économique», a-t-elle ajouté. La ministre a précisé que le Malawi aspire à ce que les initiatives de collaboration dans les domaines de la recherche, des échanges universitaires et des événements culturels contribueront à l’enrichissement mutuel et à favoriser le dialogue interculturel.

Dans le secteur agricole, a-t-elle poursuivi, le gouvernement du Malawi a reçu en 2022 un don de 10 000 tonnes métriques d’engrais du Maroc, notant que cette initiative est arrivée à point nommé en permettant de relancer la production de maïs au cours de la dernière saison agricole. Pour sa part, le chargé d’affaires du Maroc à Lilongwe, Abdelkader Naji, a exprimé sa satisfaction des excellentes relations, du niveau de coopération et de la convergence des points de vue entre les deux pays, en particulier concernant les questions africaines.

Relevant que les deux pays partagent la même ambition d’une Afrique intégrée, stable, sûre et développée pour le bien de ses peuples, il a formé le vœu que la coopération bilatérale dans les questions d’intérêt commun puisse être renforcée encore davantage.