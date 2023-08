Le Maroc au Mondial féminin : «C’était cuit, mais pas pour nous», a dit Reynald Pedros

Qualifié aux huitièmes de finale du Mondial de football (du 20 juillet au 20 août - Australie, Nouvelle-Zélande), le Maroc est devenu la première nation arabe à prendre part à une Coupe du monde féminine, puis à atteindre le second tour de la compétition. Cet exploit historique a été réalisé à l’issue de la victoire de la sélection nationale sur la Colombie (1-0), ce jeudi 3 août, ainsi que le match nul entre la Corée du Sud et l’Allemagne (1-1), pour le compte de la dernière journée du groupe H. Après la lourde défaite des Lionnes de l’Atlas face au Mannschaft (0-6) au premier match de poule, «pour beaucoup, cétait cuit, sauf pour nous», a déclaré le sélectionneur Reynald Pedros.

En conférence de presse de l’après-match Maroc - Colombie, l’entraîneur a commencé par dédier cette qualification historique au roi Mohammed VI. «Il nous a soutenus après cette défaite justement contre l’Allemagne. On l’a senti derrière nous et cela nous a donné de la force. On est le premier pays arabe à se qualifier aux huitièmes de finale et c’est absolument exceptionnel», a-t-il souligné.

En clôture de la phase de groupes, le Mannschaft s’est trouvé éliminé. Pourtant, l’équipe a bien entamé son Mondial, en visant même le titre. Questionné sur la rencontre avec le Maroc, Reynald Pedros a indiqué que celle-ci était particulière.

«C’est une ouverture de Coupe du monde face à une équipe programmé pour la gagner peut-être, avec beaucoup d’expérience. Nous, on entre en compétition sur la pointe des pieds, pour la première fois. Il y a eu beaucoup d’émotions qui ont pris le pas sur le football.» Reynald Pedros

Le Maroc est «capable de rivaliser avec les meilleurs»

«Après, on a remobilisé les joueuses très rapidement. On leur a expliqué que c’était une phase de poule et qu’il fallait maintenant préparer le match contre la Corée, en leur montrant ce qui n’a pas été avec l’Allemagne, pour corriger certaines choses (…) On a senti les joueuses très concernées et on a réussi à se donner le droit de faire une petite finale contre la Colombie», a encore souligné Reynald Pedros, ajoutant que les Lionnes de l’Atlas «sont capables de rivaliser avec les meilleures».

Commentant les résultats face à la Colombie et la qualification du Maroc aux huitièmes de finale, le sélectionneur national a dit espérer que «ce match ne sera que le début d’une belle aventure». «Pendant le match, sur le banc, on ne s’est pas posé de question pour savoir ce que faisait l’Allemagne ou non. On s’est occupé de nous (…) Quand le coup de sifflet a retenti, il y a eu déjà une énorme fierté. Après, il fallait attendre, puis la bonne nouvelle est arrivée», a raconté l’entraîneur.

Reynald Pedros a rappelé ainsi que «cette Coupe du monde est incroyable parce qu’il y a des surprises (…) C’est cela, la magie du sport de haut niveau : rien n’est écrit à l’avance (…)». «Si on est là aujourd’hui, c’est parce qu’on le mérite», a affirmé l’entraîneur. En huitièmes de finale, la sélection du Maroc rencontrera la France. Avec l’Afrique du Sud et le Nigéria, le Onze national fait partie des trois pays d’Afrique à se qualifier au deuxième tour.