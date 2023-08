Coupe arabe des clubs : L’arbitrage fustigé par Adil Ramzi après l’élimination du Wydad

Le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca, Adil Ramzi, n’est pas satisfait de l’arbitrage du match éliminatoire durant lequel son équipe a affronté Al Hilal saoudien (1-2), ce mercredi 2 août pour le compte de la troisième journée du groupe B, en Coupe arabe des clubs champions qui se tient en Arabie saoudite. Après la rencontre, l’ancien internatinal marocain a mis en cause un arbitrage qu’il a qualifié d’«injuste». «Je laisserai au public d’en juger. Nous sommes venus pour disputer la Coupe arabe et faire bonne presse, mais l’arbitrage nous a beaucoup lésés. Le Wydad reste un grand club et méritait mieux dans ce match», a-t-il déclaré aux médias sur place.

A la 55e minute, l’arbitre de la rencontre a eu recours à la VAR pour annuler un but du Wydad, sur un tir d’Amine Abou Elfath, exécuté en dehors de la surface de réparation. Sans cette annulation, le WAC et son équipe adverse auraient pu fait un nul (2-2). Bien que le Wydad de Casablanca soit éliminé de la Coupe arabe, après sa défaite face à Al Hilal, Adil Ramzi a insisté n’avoir rien «contre Al Hilal, qui reste aussi un bon club».

Dans ses déclarations d’après-match, Ramzi a cependant souligné qu’il était «important de revoir l’arbitrage, si l’on veut que le football arabe évolue». «Nous sommes venus en Arabie saoudite pour représenter dignement le football marocain, comme l’a fait l’équipe nationale au Mondial 2022 au Qatar, mais l’arbitrage n’était pas à la hauteur», a-t-il déploré.