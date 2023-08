Marrakech : Le dossier du budget du programme d’urgence pour l’éducation renvoyé à la Cour d’appel

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a renvoyé à la chambre criminelle en charge des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech une partie du dossier relatif aux soupçons de corruption, qui ont entaché le programme d’urgence pour la réforme de l’éducation nationale. Président de l’Association marocaine de protection des biens publics, l’avocat Me Mohamed El Ghalloussi a annoncé le renvoi, ce mercredi via ses réseaux sociaux, en rappelant que ce projet d’envergure avait «coûté environ 44 milliards de dirhams (MMDH), équivalent à un montant dilapidé sous diverses formes par la falsification et de contournements de la loi».

Ce renvoi intervient d’ailleurs à la suite d’une plainte de l’ONG au Ministère public, concernant une éventuelle dilapidation des deniers publics. Après la Cour d’appel de Fès, qui a commencé à juger certains des responsables accusés dans cette affaire, c’est désormais au tour de la Cour d’appel de Marrakech. Dans ce sens, Me Mohamed El Ghalloussi a affirmé que le procureur général du roi avait «reçu un énorme dossier». Ce dernier est actuellement examiné, dans l’attente de «la prise des mesures nécessaires, qui devrait renverser plusieurs responsables liés à la gestion du secteur», a soutenu l’avocat et associatif.