Maroc : Mohammed Berrid promu général de corps d’armée des FAR

L’inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la zone Sud, Mohammed Berrid, a été promu au grade de général de corps d’armée par le roi Mohammed VI, à l’occasion des célébrations de la Fête du trône marquant le 24e anniversaire de l’accession du souverain au pouvoir. Le forum «Far-Maroc» relatif aux questions de défense rappelle que Berrid, nommé inspecteur général des FAR le 22 avril dernier en remplacement du général de corps d’armée Belkhir El Farouk, a été jusqu’ici général de division.

Toujours selon «Far-Maroc», le roi Mohammed VI a par ailleurs promu Mohammed Tahin, inspecteur de la Marine royale, au grade de contre-amiral. Pour sa part, le commandant des FAR pour la zone Est nouvellement créé, Fouad Akki, a été promu général de division.