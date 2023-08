Israël : La visite de Netanyahu au Maroc «portera les relations bilatérales à un niveau supérieur»

La récente reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la prochaine visite du Premier ministre Benyamin Netanyahu au royaume porteront les relations bilatérales à des niveaux supérieurs, a indiqué le chef de l’exécutif hébreux, dans un message de félicitations adressé au roi Mohammed VI, à l’occasion du 24e anniversaire de l’accession du souverain au trône.

Dans ce message, Netanyahu a ainsi exprimé ses félicitations au roi, ses vœux de santé et prospérité. «Sous Votre direction, le Maroc a réalisé de grands progrès en matière de développement économique et social», a-t-il écrit. Le Premier ministre israélien a souligné que les liens entre les deux pays étaient fondés sur une histoire commune et une affinité entre les peuples.