Mercato : L’international marocain Munir El Haddadi rejoint Las Palmas

L’international marocain Munir El Haddadi a rejoint les rangs de l’Union sportive Las Palmas, qui évoluera désormais en première division du championnat espagnol, selon une annonce du club de l’archipel canarien, ce mardi. Un accord a été conclu entre les deux parties, pour que l’attaquant rallie le club en vertu d’un contrat libre pour la saison 2023/2024, a indiqué un communiqué de l’équipe.

Le nouveau club se félicite de ce transfert réussi, qui lui permet de compter parmi ses joueur un professionnel rapide et habile. Formé à l’académie du FC Barcelone, Munir El Haddadi a fait ses débuts avec la première équipe du Barça lors de la saison 2014/15. Deux saisons plus tard, il a été prêté à FC Valence et ensuite au Deportivo Alaves. Grâce à ses belles performances avec l’équipe basque, il a signé un contrat de de quatre ans avec FC Séville (2018/19).