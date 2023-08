Loukos Onshore : Chariot obtient une nouvelle licence d’exploitation de au Maroc

Amina Benkhadra, directrice générale de l'ONHYM et Pierre Raillard, directeur pays de Chariot au Maroc

Chariot a annoncé, ce mardi, la signature d’un accord pour une nouvelle licence d’exploration gazière au Maroc, Loukos Onshore. La société a déclaré que sa filiale avait signé une participation de 75% et l’exploitation du permis de Loukos, adjacent aux licences offshore Lixus et Rissana de Chariot, en partenariat avec l’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) Ce dernier détiendra la participation restante.

Sur environ 1 371 kilomètres carrés, ce projet a nécessité d’évaluer «une gamme de cibles sur l’ensemble de données sismiques 3D», ayant permis d’identifier un champ de gaz conventionnel et peu profond. Suite à la récente levée de fonds à cet effet, «il est prévu de forer à court terme pour chercher à accélérer l’approvisionnement en gaz directement aux industries nationales par diverses voies», a déclaré le directeur technique dit Duncan Wallace.

Dans un communiqué, Chariot a déclaré que l’offre ouverte qu’il avait proposée en juillet, suite à un placement d’actions et à une souscription de 16,1 millions de dollars, avait rapporté un produit total d’environ 3 millions de dollars.